破億票房《角頭》遭爆「1薪水2份工」！ 黃尚禾出面解釋

黃尚禾（左）、唐振剛同為10月壽星。（米珞安影業提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃尚禾、唐振剛都是10月壽星，2人今（9日）在投資的酒吧和粉絲一起過生日，2人參與演出的電影《角頭-大橋頭》入圍4項金馬獎，唐振剛得知喜訊馬上傳訊息祝福施名帥入圍男配角，而這齣電影傳出原本演員只簽影集合約，並不知情要剪成電影版，等於只領一份薪水卻產出2部作品，黃尚禾今解釋：「一開始製作方就聊過這樣的可能性，心裡一開始就有底，也知道狀況。」

據悉有演員對此感到不滿，黃尚禾、唐振剛都略感困惑，唐振剛指出自己幾乎都有參與宣傳，黃尚禾趕緊解釋自己要照顧剛出生的兒子，才比較少參與宣傳，他說劇組是大家庭氛圍，真的不舒服也會直接反應給監製「宏哥」張威縯。

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至於金馬入圍的部分，唐振剛說劇組在跑宣傳時就已聊過入圍的可能性，點名施名帥、懷秋、鄭人碩和王識賢是入圍大熱門，後來施名帥入圍男配角獎，將和李康生、莫子儀、曾國城、春風等人競逐獎項，黃尚禾說：「小帥那組競爭很激烈！」

黃尚禾（右）、唐振剛今和粉絲一起吃蛋糕慶生。（米珞安影業提供）

此外，黃尚禾升格新手爸，有個可愛的小兒子，他往年生日都會找朋友玩鬧，今年第一次和兒子一起過生日，貼心的老婆李千娜找了很多好朋友一起打牌放風，他也提到生日願望與兒子有關：「希望兒子好好健康的長大。大家可以多找我演戲，奶粉錢很需要更努力啊！」並稱李千娜不打算封肚，夫妻倆已經說好要繼續拚第二胎，「但時間點也只能靠緣份啦，也不是在行事曆上寫就有！」

談到感情生活，唐振剛目前有正在曖昧中的圈外人，他說彼此認識多年，至於家人會不會催婚？他笑說90多歲的奶奶三不五時會唸一下，「但她年紀這麼大，還願意唸，我很開心！」

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