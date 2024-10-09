放映《國有器官》影城遭電郵恐嚇 刑事局：歹徒使用VPN跳板犯案

紀錄片「國有器官」。（翻攝自《國有器官」臉書》。



〔記者邱俊福／台北報導〕紀錄片《國有器官》以揭露中國對法輪功迫害中，涉及強摘器官為劇情，目前在電影院上映中，卻有台中、高雄、屏東、宜蘭等地區電影院與媒體、主辦單位，近期陸續收到恐嚇電子郵件，恫嚇停止播放，不然將闖入劇院「射殺所有能看到的人員」，甚至揚言放置爆裂物。刑事局強調，已調閱電子郵件來源IP進行分析，查知歹徒是使用VPN跳板程式犯案，已統籌轄區警局積極偵辦中。

刑事局表示，該網路恐嚇電子郵件，以言詞文字恐嚇方式，阻止影片播放，經分析犯罪手法是以多個不同電子郵件身分，宣稱已放置炸彈爆裂物、射殺等語，寄發恐嚇信件，各地收到的電影院與媒體等恐嚇手法相仿。

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電影院收到的電子郵件恐嚇信。（記者邱俊福翻攝）

目前正循線調閱資料追查涉嫌人士外，同時對於恐嚇遭放置炸彈地點勘查，均未發現爆裂物及實際危害事件，請民眾無需過度恐慌，警方已加強巡守及安全維護，並與業者建立聯繫管道。

刑事局提醒，這些類似寄發電子郵件恐嚇行為，已違反刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，呼籲有心人士勿以身試法，只要是犯罪，不論身分、型態，均會依法嚴辦，決不寬貸，同時也請民眾或商家收到此類郵件，立即向警方報案，將會全力偵辦。

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