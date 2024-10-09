陳零九「被偷拍」認了對鏡頭很敏感！自爆暗戀追不到好遺憾

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳零九和愛情長跑多年的前女友呼呼分手後，又和吳宗憲提拔的女歌手Miusa傳過緋聞，最近他推出新歌，也提到對感情的觀點。

陳零九拍攝新單曲視覺照，不經意走著，讓攝影師捕捉神情。（種子音樂提供）

談到新歌《也曾想走進你的心底》，陳零九說靈感來自於每個人都可能經歷過的情感狀況，他表示：「不論最終是否能與對方在一起，總希望能夠好好愛眼前的人，並期待這段感情能夠走進對方的生活，可惜這段過程卻沒有那麼如意。」

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陳零九也舉例，就像小時候暗戀同學的青澀階段一路到人生過程中，總是曾有過喜歡但最後卻追不到對方，感到非常遺憾。

陳零九坦言對鏡頭還是非常敏感。（種子音樂提供）

這次陳零九單曲封面拍攝，採用了「被偷拍」的視角，傳遞一種內心情感外流的感覺。拍攝過程中，他穿梭在停車場及戶外走路，以不經意的姿態讓攝影師「偷拍」捕捉畫面。

陳零九笑說：「偷拍的角度讓人有種窺探隱私、把心裡的故事挖出來給大家看的感覺，像是觀察者從對方家中出來的路途上無意間被捕捉。」他也坦言，至今仍對於鏡頭很敏感。

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