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國台辦稱賴清德「祖國論」混淆是非 苦苓反嗆不讀書

總統賴清德5日在國慶晚會致詞發表「祖國論」，引起各界關注。（資料照）總統賴清德5日在國慶晚會致詞發表「祖國論」，引起各界關注。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕總統賴清德5日在國慶晚會致詞發表「祖國論」，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨（8）日指稱，賴清德說法是混淆是非「新兩國論」，反被知名作家苦苓打臉。

國台辦對總統賴清德「祖國論」回應是：「中國主權和領土從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變。」對此，苦苓今（9）日中午在臉書譏諷說：「原來國台辦都不讀書。」並列舉2點反酸：

1、「中國主權和領土從未分割」完全是鬼話，朝鮮、越南以前都屬於中國，現在呢？俄羅斯、印度佔去的領土，是不是都已經一去不回？台灣和香港，當初不就是中國活生生放棄的領土嗎？還「不容分割」咧，有本事你就全部收回來啊！

2、「和台灣同屬一個中國的事實從未改變」更是鬼話，中國曾經不在乎台灣、拱手送給荷蘭；中國也曾經喪權辱國、把台灣割讓給日本⋯這些時候雙方有同屬一個中國嗎？中華民國來到台灣活得好好的，也沒有被中華人民共和國治理過一秒鐘，明明是兩國，是要怎樣和你同屬一個中國？

相關新聞：國台辦稱賴清德「祖國論」混淆是非 林楚茵：將中華民國也視為台獨

朱鳳蓮昨回應賴清德說法，宣稱：「台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚」，1945年10月25日，中國政府宣告『恢復對台灣行使主權』。1949年10月1日，『中華人民共和國中央人民政府』宣告成立，『取代中華民國政府』成為代表全中國的『唯一合法政府』。」

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