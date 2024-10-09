楊謹華重啟《浪姐》魂 開金嗓跨界獻唱「歌王作曲人曝光」

〔記者李紹綾／台北報導〕影集《今夜一起為愛鼓掌》上週播出大結局，楊謹華飾演的性治療師張佳晨，隨著個案們一起成長展現深刻的情感，她首次為戲劇跨界演唱的插曲《天生勇敢》成為了首次曝光的隱藏彩蛋，讓觀眾能更貼近「張佳晨」的內心世界，劇組釋出精彩片段，網友直呼：「每個在愛裡受傷的靈魂，都渴望被了解，跟著楊謹華的歌聲走到結局，意外催淚。」

《今夜一起為愛鼓掌》楊謹華首次跨界獻唱，為角色唱出心聲。（壹壹影業提供）

楊謹華先前在《乘風2024》（浪姐5）展現了歌唱實力被觀眾大力讚賞，她謙虛表示自己只是單純喜愛唱歌而已，「一直都很期待有機會為參與的戲劇或角色『插上一嘴』，這一次與製作人黃郁茹討論後，大家都希望有一首屬於張佳晨的歌，能唱出她的勇敢。期待觀眾聽到《天生勇敢》時，就會想起有位性治療師張佳晨，也希望這首歌可以陪伴需要治癒或鼓勵的心靈。」

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楊謹華插曲演唱初體驗。（壹壹影業提供）

楊謹華演唱的插曲《天生勇敢》由暢銷曲製造機蕭煌奇譜曲，歌詞出自曾入圍金曲獎最佳作詞人的黃婷之手。楊謹華第一次聽到demo時，就被輕快的旋律與琅琅上口吸引，傳遞出角色在面對困難時的無懼。楊謹華表示在錄音時，歌詞也讓她一秒入戲，腦中充滿著張佳晨的畫面，詮釋出「勇敢的人，看起來好像是天生的，其實那咬著牙向前的每一步，都不容易。」在短短兩天內完成錄音，楊謹華坦言這是一次特別的挑戰，也非常過癮，透露：「相較於演戲需要肢體與表情來表達情感，唱歌則更依賴聲音的細微變化來傳達內心情感。」這一次全新的學習經歷，讓她有截然不同的體驗。

Ella陳嘉樺、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》爭執戲是收視最高點。（壹壹影業提供）

楊謹華與Ella陳嘉樺感情甚好。（壹壹影業提供）

楊謹華與Ella陳嘉樺劇情發展惹哭不少觀眾。（壹壹影業提供）

Ella陳嘉樺堪稱收視王，包辦大結局收視前三名，分別是Ella陳嘉樺向楊祐寧坦承內心話兩人爭執、Ella陳嘉樺在路上飆騎腳踏車前往找老公及Ella陳嘉樺與好友楊謹華因爭吵而相互坦承片段。

影集《今夜一起為愛鼓掌》在MyVideo、愛奇藝國際版全集上線。

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