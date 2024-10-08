汪建民不痛了！罹癌前早被迫面對 哽咽宣洩「心酸真相」

汪建民（右）因陪伴母親對抗淋巴癌，得知自己確診肺腺癌的當下心情鎮靜。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕56歲汪建民不久前才坦言罹患肺腺癌第四期，癌細胞更已擴散至頸椎，期間他積極進行電療及化療，最終仍不敵病魔於昨安祥辭世。面對罹癌人生課題，汪建民生前曾哽咽透露母親罹患淋巴癌，父親則是罹患血癌，「曾陪伴母親一同抗癌，所以這次罹癌我並不慌張！」一席話雖充滿正能量，卻也格外令人感到不捨鼻酸。

汪建民去年11月確診罹患肺腺癌第四期，他日前才上節目暢談抗癌過程，透露在醫師的建議下接受電療、化療，「原本要進行80次的電療，完成65次時醫師告訴我可以停止了，維持追蹤就好。」汪建民表示，腫瘤從9公分縮小到3公分，化療過程相當順利，但期間卻一度無法進食，僅靠營養品支撐，甚至眼窩凹陷身體變形。

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「剛開始化療第3次、第4次時，曾在心裡向老天爺喊話，『拜託你把我帶走』，不要讓我面對這些。」汪建民坦言被診斷罹癌時「很鎮靜！」但也哽咽道：「媽媽淋巴癌末期，我一路陪著媽媽照顧她，經歷掉頭髮、心情不好、憂鬱症到失智，是她幫我提前做功課，我才能那麼鎮定，如果沒有經歷過可能也無法接受。」直言面對基因遺傳只能努力對抗。

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