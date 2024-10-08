朱軒洋劈腿後持續神隱 曾敬驊沒講安慰話：自己會長大

曾敬驊（右）、彭千祐出席《不良執念清除師》金鐘59入圍記者會。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾敬驊、彭千祐今（8日）出席愛奇藝影集《不良執念清除師》金鐘59入圍聯訪，曾敬驊首度叩關戲王、彭千祐雙料入圍新人獎及男配角獎，曾敬驊談到，得知入圍時，好友朱軒洋第一時間傳訊恭喜，然而兩人一起主持的實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》沒入圍，坦言事前很期待，「沒有就沒有，我們兩個得失心沒這麼重。」

曾敬驊以《不良執念清除師》入圍金鐘59戲劇節目男主角獎。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊談到，偶爾會約朱軒洋吃飯、游泳、打籃球，朱軒洋4月爆出劈腿風波，問及當時兩人有沒有見面，曾敬驊直言：「沒有，那時候他也不敢出來吧！」但他仍不忘幫好友慶生，「那時剛好他生日快到了。」他表示兩人仍是朋友，不需要講什麼安慰的話，「每個人都知道自己在幹什麼，我跟他是朋友，有很多東西會碰到，彼此交流、分享一下，剩下的事情，他自己會處理好，有時會跌倒受傷，但也是需要時間，自己會長大。」

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曾敬驊以《不良執念清除師》入圍金鐘59戲劇節目男主角獎。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊首次挑戰男主角，一舉入圍戲王，他對於自己的入圍表示感動，也提及感謝角色和同劇演員帶給他的成長「在劇中裡面能跟每一位厲害的演員合作都讓我印象深刻，我喜歡他們的敬業態度與對角色的同理心，角色蒲一永也因此有更多成長，希望未來還有更多能與他們合作的機會。」

曾敬驊（右）、彭千祐出席《不良執念清除師》金鐘59入圍記者會。（愛奇藝國際站提供）

被問是否有準備紅內褲之類的幸運物，曾敬驊說：「就看前一天衣櫃裡拿到什麼就穿，不會刻意啦！我覺得有家人及身邊朋友的支持就是我最好的幸運物。」因工作無法出席記者會的楊謹華也祝福劇組和劇中兒子，「幸運物應該是兒子（指曾敬驊）！這次跟阿驊一起入圍，非常開心，因為在戲裡互動最多就是阿驊，我們母子拋接也很有默契，如果大家有喜歡寶生這個角色，也很大一部分是兒子給我的能量。」對於和兒子曾敬驊及彭千祐都入圍的感覺，楊謹華笑說：「除了開心還是開心！從跟他們工作和聊天，都能感受到年輕人的活力，即使常常滿無厘頭的，也是一種新鮮的刺激。我相信他們一定也從這部戲獲得很多，也祝福他們能再獲獎項跟肯定。」

《不良執念清除師》由林冠慧兼任編劇與導演，曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演，入圍第59屆金鐘獎9項大獎，包含最佳戲劇節目獎、最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳男主角獎、最佳女配角獎、最佳男配角獎、最具潛力新人獎、視覺特效獎、節目創新獎。

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