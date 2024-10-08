（雷）《黑白大廚》第八名誕生「太意外」！名廚認了：我太傲慢

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》總冠軍賽今（8）午上架，準決賽「無限地獄料理」由製作單位「從天而降」滿坑滿谷的豆腐，眾廚師們露出為難表情，經過第一輪廝殺，某名廚遭淘汰出局，成為第八名。

以下有雷：

崔鉉碩（中後）在「無限料理地獄」第一輪，因推出的豆腐料理不符評審規定，慘遭淘汰。（翻攝自IG）

評審白種元、安成宰於賽前訂下3項規則，分別是「主食材運用」、「能否發揮創意」、「完成度是否高」等，接著8位黑白湯匙大顯身手，推出各自的豆腐料理，不料擁有30年料理經驗的「白湯匙」崔鉉碩（최현석）第一輪慘遭淘汰。

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崔鉉碩在「無限料理地獄」第一輪，因推出的豆腐料理不符評審規定，慘遭淘汰。（翻攝自X）

崔鉉碩驚險完成第一道「麻婆豆腐燉飯」，白種元表示喜歡將不搭嘎的食材混在一起吃，但在最終評選時，評審對成品深深懷疑，認為「豆腐被埋沒了」，甚至懷疑「這真的是豆腐料理嗎？」於是將他淘汰出局。

當崔鉉碩被宣布是首位淘汰者時，網友發現他疑似眼眶泛紅，部分參賽者也露出驚訝表情，難以置信是他最先跌出總冠軍賽資格；崔鉉碩發表落敗感言，認了「是我太傲慢」，沒抓好平衡，「不過很開心能參賽，未來會繼續精進料理。」

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