晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（雷）《黑白大廚》第八名誕生「太意外」！名廚認了：我太傲慢

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》總冠軍賽今（8）午上架，準決賽「無限地獄料理」由製作單位「從天而降」滿坑滿谷的豆腐，眾廚師們露出為難表情，經過第一輪廝殺，某名廚遭淘汰出局，成為第八名。

以下有雷：

崔鉉碩（中後）在「無限料理地獄」第一輪，因推出的豆腐料理不符評審規定，慘遭淘汰。（翻攝自IG）崔鉉碩（中後）在「無限料理地獄」第一輪，因推出的豆腐料理不符評審規定，慘遭淘汰。（翻攝自IG）

評審白種元、安成宰於賽前訂下3項規則，分別是「主食材運用」、「能否發揮創意」、「完成度是否高」等，接著8位黑白湯匙大顯身手，推出各自的豆腐料理，不料擁有30年料理經驗的「白湯匙」崔鉉碩（최현석）第一輪慘遭淘汰。

崔鉉碩在「無限料理地獄」第一輪，因推出的豆腐料理不符評審規定，慘遭淘汰。（翻攝自X）崔鉉碩在「無限料理地獄」第一輪，因推出的豆腐料理不符評審規定，慘遭淘汰。（翻攝自X）

崔鉉碩驚險完成第一道「麻婆豆腐燉飯」，白種元表示喜歡將不搭嘎的食材混在一起吃，但在最終評選時，評審對成品深深懷疑，認為「豆腐被埋沒了」，甚至懷疑「這真的是豆腐料理嗎？」於是將他淘汰出局。

當崔鉉碩被宣布是首位淘汰者時，網友發現他疑似眼眶泛紅，部分參賽者也露出驚訝表情，難以置信是他最先跌出總冠軍賽資格；崔鉉碩發表落敗感言，認了「是我太傲慢」，沒抓好平衡，「不過很開心能參賽，未來會繼續精進料理。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中