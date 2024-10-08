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方文琳認了！罹癌不敢告知媽媽 自認粗心「食道10公分灼傷」

方文琳前陣子驚曝罹患食道癌零期。（記者王文麟攝）方文琳前陣子驚曝罹患食道癌零期。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「玉女掌門人」方文琳上月自揭罹患食道癌零期，動完手術滿2個月「確定沒事了。」未來僅需定期追蹤檢查。她今（8日）與張耀仁、黃迪揚出席公視台語台《鹽水大飯店》金鐘聯訪，坦言罹癌一事沒告知父母，只讓哥哥、弟弟及江蕙知道，「因為我大弟前幾年也走了，那時候最擔心的就是白髮人送黑髮人。」

方文琳前陣子驚曝罹患食道癌零期。（記者王文麟攝）方文琳前陣子驚曝罹患食道癌零期。（記者王文麟攝）

方文琳自認粗心，3年前看體檢報告時，沒仔細去看紅字，因為家族有大腸癌病史，所以當時的檢查著重在腸胃，加上之前吞嚥卡卡的，以為是胃食道逆流，直到女兒看到報告上寫著「疑似食道癌」，才開始正視這個問題，「檢查說食道有10公分灼傷。」

方文琳前陣子驚曝罹患食道癌零期。（記者王文麟攝）方文琳前陣子驚曝罹患食道癌零期。（記者王文麟攝）

方文琳常常不自覺咳嗽，隱約覺得喉嚨卡卡的，她心想可能與睡前喝烈酒有關，但她其實對酒有不好的印象，「小時候住阿姨家，姨丈因為喝酒，脾氣變得暴燥，還會打女人、老婆，我之前交的男朋友也有愛喝酒，我真的很厭人家喝酒。」她在機緣巧合下接觸到烈酒，「剛開始喝1、2口，真的是跑到廁所吐，後來發現可以馬上入睡，覺得滿好的，喝了大概8、9年。」直到去醫院檢查，她還跟醫生說，自己只有在睡前喝烈酒，結果被說：「這樣才更糟糕，因為太烈了，喝完酒又睡覺會很傷。」

方文琳在活動上得知汪建民癌逝時，直喊：「我滿訝異的。」她已不記得兩人有無合作過，但先前有看到汪建民上節目訪談，當時覺得他的狀態還不錯，她藉此警愓自己。

方文琳透露，現在每3個月回醫院抽血、追蹤，自從得知罹癌，便戒掉喝熱湯、睡前喝烈酒的習慣，加上現在沒什麼煩惱的事，女兒也很乖，過著清心寡慾的生活。她手術後出院瘦了3公斤，現在體重47公斤。

☆飲酒過量，有害健康☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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