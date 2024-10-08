網紅江老師長19公分腫瘤！青峰探病暖舉曝光

江老師透露第一個探病的人是好友青峰。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕音樂網紅「我是江老師」在YouTube擁有63萬粉絲，日前她在社群公布身體出狀況，因為子宮長了19公分腫瘤進入醫院治療，她昨（7日）表示已經出院，並透露第一個去探望她的人居然是「金曲歌王」青峰，瞬間引起大家討論。

江老師提到，前陣子發覺小腹變大，猜想自己是便秘或是變胖，儘管認真飲控及運動都沒有用，心裡冒出「該不會是肚子長東西」念頭。然而，1個月她前先去看了肝膽腸胃科，醫生照了超音波後問她，「怎麼可以到那麼大才來看」，並幫她轉診至大醫院婦產科。對此，她坦言，心情五味雜陳，本來以為是子宮肌瘤，最後透過斷層掃描發現，是在卵巢裡長了19公分的腫瘤。

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不過，江老師表示，所幸是良性腫瘤，目前也已經切除。她昨天透露，出院後第一個去探望她的人是青峰，此舉讓她非常感動，提到青峰才剛下飛機就馬上去找她，而且還不斷叮嚀要照顧好身體，她也感性告白青峰，「愛你愛你」，更希望彼此都能把身體顧好，可以一起養老。

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