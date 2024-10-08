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百萬YTR HOOK日本拍片「被客戶要求刪掉這段」！曝背後原因

HOOK自然不做作的風格，深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）HOOK自然不做作的風格，深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「Hook」影片風格多變，過去以「一周挑戰」系列爆紅，頻道擁有156萬訂閱，即使是業配影片也拍得相當有誠意，深受粉絲喜愛。怎料，她昨（7日）突然在社群坦言，最新影片上傳前，被客戶要求刪除了一些內容，曝光背後原因。

HOOK透露新片被客戶要求刪除片段的原因。（翻攝自IG）HOOK透露新片被客戶要求刪除片段的原因。（翻攝自IG）

HOOK在IG限時動態透露，先前到日本拍片時，其實還有去東京女子筋肉酒吧拍攝，「結果她們變得更瘋了，然後刪掉的原因是因為好像嚇壞客戶」，於是最後只好刪除內容，但HOOK秉持著拍都拍了的想法，決定上傳到個人IG上，「然後秒收黃標」，讓她不禁讚嘆「客戶英明，客戶有遠見，還好刪掉了」。

HOOK先前到日本東京女子筋肉酒吧拍攝。（翻攝自IG）HOOK先前到日本東京女子筋肉酒吧拍攝。（翻攝自IG）

從HOOK曝光的畫面中可以看到，HOOK躺在鋼管舞台的地板上，表演者高攀在鋼管上，不久後就急速滑落，正好停在她的身體上方，不過距離近到差點就和HOOK親到，HOOK驚恐的表情也全被拍了下來，有驚無險的一幕讓不少粉絲看了都狂讚，「女生練成這樣太猛了吧」、「舞者核心好強」、「摩擦聲聽起來好痛！令人敬佩。」

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