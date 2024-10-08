金音獎前哨站 亞洲音樂大賞TRASH將和deca joins火拼

〔記者陳慧玲／台北報導〕第15屆金音創作獎頒獎典禮將於11月2日在台北流行音樂中心登場，被視為前哨演出的「2024亞洲音樂大賞」則將從10月27日起打頭陣，將有超過14組海內外音樂人參與表演。

TRASH將在亞洲音樂大賞熱力演出。（翻攝自IG）

「2024亞洲音樂大賞」10月27到29日在台北三創5樓CLAPPER STUDIO舉辦，入圍本屆金音獎「最佳現場演出獎」的Robot Swing、Dac、MANDARK、deca joins和TRASH也將輪番登場，並於10月29日搶先公布得獎名單。另外香港、泰國、韓國等地的音樂人也會來台參與這次音樂活動。曾獲得金音創作獎「最佳嘻哈專輯獎」的春艷，也將壓軸演出。

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韓國樂團CHS將再次來台演出。（必應創造提供）

SAX MACHINE這次將以落日飛車黃浩庭加上DJ Afuro George的組合首次亮相，並由香港歌手王嘉儀擔綱Lead Vocal角色。另外去年曾來台在北高舉辦兩場專場的韓國樂團CHS，也將再次來台演出。「2024亞洲音樂大賞」門票將於10月12日中午12點於iNDIEVOX開放線上索票。

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