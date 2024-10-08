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Dcard大書婚外情對象黑歷史曝光！2網友爆：是慣犯

大書被前妻爆出軌。（翻攝自大書IG）大書被前妻爆出軌。（翻攝自大書IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕社群平台Dcard的成員「大書」近日被前妻爆婚內出軌，對象是之前的實習生，狂酸「帶新人帶上床」，大書6日在社群發文道歉，並宣告退出Dcard團隊。不過，現在有2名網友跳出來控訴該名小三是慣犯。

在Dcard討論大書出軌的相關貼文中，有2名網友留言控小三早有前科，其中，A網友透露國中時就被小三介入過感情，「妳當時騙我，說是男生跟我提分手後，你們才在一起的，但過了一年，我發現當初男生跟我提分手的那天，正是你們交往的第1天」，並心碎表示：「為什麼同樣的行為，過了十年還要再犯？」

A女留言控訴小三是慣犯。（翻攝自Dcard）A女留言控訴小三是慣犯。（翻攝自Dcard）

另一位B網友也留言說，「她跟好幾個都這樣，早就不是第一次」，更指出小三最擅長在社群立人設，裝善良、裝可愛、裝三觀正確，實際上都是假的。不過對於2位網友的說法，目前尚未得到證實，大書也沒有出面回應。

B女留言控訴曾被小三插足感情。（翻攝自Dcard）B女留言控訴曾被小三插足感情。（翻攝自Dcard）

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