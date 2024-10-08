黃小柔爆遭演藝圈大哥「深抓私密處」 改中性形象自保

黃小柔踢爆，昔日遭演藝圈前輩性騷擾。（資料照，記者陳奕全攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星阿諾日前在節目中控訴，遭到外景主持人手伸內衣裡揉胸，引發外界熱議。黃小柔昨（7日）在社群平台踢爆，自己曾被演藝圈大哥性騷擾，不僅遭受言語調戲，對方還從她的臀部往私密處深抓，為求自保，她才將自己的形象打扮成「中性男」。

黃小柔在影片中被問及，「演藝圈有沒有螢幕形象很好，但私底下很討厭的人？」她認為「超級多」，她也揭露演藝圈的黑暗面，「有前輩會約你說晚上要不要去吃飯，不答應的話，後面的工作就會沒有。」

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黃小柔還自爆，她曾經被一個演藝圈前輩「性騷擾」，「他就走過來說，哎，我看妳的胸部，應該就是C+吧，好想搓一下喔！」更過分的是，在錄影開始前，對方從她的屁股往私密處深抓。

此事讓黃小柔相當懊惱，後來詢問其他前輩該怎麼辦，得到的建議是「把自己弄得很像男生，就不會出事」，所以從那個時候開始，她將自己的形象打扮得很中性，只是為了不讓其他人有任何非分之想，雖然此舉引來許多人調侃「她是男生」，但她強調「這是保護色！」

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