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娛樂 亞洲

張鈞甯「情侶裝」亮相釜山 打破雞同鴨講局面：很難得

張鈞甯（右）、越南影帝連炳發穿「情侶裝」出席瀚草文創釜山國際發布會。（瀚草文創提供）張鈞甯（右）、越南影帝連炳發穿「情侶裝」出席瀚草文創釜山國際發布會。（瀚草文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕瀚草文創今（7日）於韓國釜山舉行記者會，宣布將在5年內投資5千萬美金，製作15部影集、5部恐怖電影，張鈞甯、越南影帝連炳發，以及李沐、韓星振永到場力挺，兩組人馬默契十足，穿著符合劇情調性的「情侶裝」亮相，張鈞甯、連炳發一身「沉穩黑」，李沐、振永則是「青春藍」，引發全場騷動。

李沐（左）、韓星振永將在愛情電影《那張照片裡的我們》談一場台韓戀。（瀚草文創提供）李沐（左）、韓星振永將在愛情電影《那張照片裡的我們》談一場台韓戀。（瀚草文創提供）

張鈞甯主演男友柯汶利的電影《默殺》，該片在中國創下台幣43億元的驚人票房，她在百忙之中抽空前往釜山電影節替瀚草文創站台，她說：「從《The Outlaw Doctor 化外之醫》就能看到瀚草在劇本和題材上的創新選題，很開心能夠演出這部戲劇張力十足的影集，和連炳發也從雞同鴨講到默契十足，更是難得的經驗。」

張鈞甯和連炳發在《The Outlaw Doctor 化外之醫》跨國合作，越南影帝連炳發以前輩之姿，傳授振永語言不同時要如何快速融入劇情的技巧，他說：「你要利用所有的機會講中文，搭車、點餐、買東西…，在劇組裡要多跟演員們開玩笑 ，才能讓你的中文更生活化。」上台前，張鈞甯、連炳發、李沐、振永在後台用韓文、中文和英文三國語言互相交流，大家語言能力大爆發，感受到濃濃的「國際化」。

瀚草文創在釜山電影節舉辦國際發布會，宣布增資製作15部影集和5部恐怖電影。（瀚草文創提供）瀚草文創在釜山電影節舉辦國際發布會，宣布增資製作15部影集和5部恐怖電影。（瀚草文創提供）

瀚草文創董事長湯昇榮在活動上介紹即將推出的國際合作影視內容，包括由李沐和振永主演的愛情電影《那張照片裡的我們》（暫譯）、張鈞甯和連炳發主演的犯罪劇情影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》、驚悚電影《黃衣小飛俠》、由金獎製作人麻怡婷主導的BL電影《直到你不再需要我的喜歡》、日本作家東山彰良老師暢銷小說改編的懸疑影集《我殺的人與殺我的人》、連奕琦導演、萩原健太郎導演雙導演共同執導的台日歷史時代影集《琥珀：黑夜的叛徒》（暫譯）、美食實境節目《前進米其林》，以及代理海外發行大型台韓男團綜藝節目《Scool》等多元跨界內容。

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