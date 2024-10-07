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中國網友被《黑白大廚》氣到 「拔絲」引爭議批韓國人小偷

《黑白大廚：料理階級大戰》在各國受歡迎，沒想到評審白種元卻意外招來無妄之災。（翻攝自X）《黑白大廚：料理階級大戰》在各國受歡迎，沒想到評審白種元卻意外招來無妄之災。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕Netflix熱播的料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》相當受歡迎，即使中國並非播出國家，但中國人就是有辦法看到！近期TikTok上出現不少「韓版阿基師」白種元相關影片，大多都是批評他見識少。節目中中式料理主廚鄭智善在節目中做了「拔絲」也引起爭議，小粉紅甚至怒批「韓國人是小偷」。

鄭智善在節目中製作了「乾蘿蔔纓拔絲黑醋炸肉塊」獲得好評，不過看在中國網友眼裡「拔絲」就是中國料理技術中的一項，例如：拔絲地瓜、拔絲芋頭、拔絲山藥都家喻戶曉的料理，氣得大罵韓國人是小偷。

中式主廚鄭智善製作拔絲料理引發熱議。（翻攝自X）中式主廚鄭智善製作拔絲料理引發熱議。（翻攝自X）

韓許多中國網友透過「非正規管道」觀看節目，並怒斥主廚說拔絲事韓國料理，痛罵「根本文化小偷」。就連評審白種元也罵進去。韓國方面則有誠信女子大學教授徐坰德出面酸諷：「中國看不到Netflix，網友使用盜版管道收看節目，還敢說別人偷竊」。

最誇張也最倒楣的莫過於擔任評審的白種元，進來TikTok出現不少他的影音，因為白種元平日就會四處探訪小吃、美食，近期大量出現他評論中國市場美食，接著透過旁白吐嘈白種元不懂裝懂，例如曾經出現過白種元在市場品嘗「涼皮」，但他針對醬料分享了自己所知，卻被旁白批評：「這樣也敢說是美食家，在中國家家戶戶都會配上麻醬和辣油……」似乎想凸顯白種元少見多怪。

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