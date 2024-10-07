台美全球三冠王！《小丑：雙重瘋狂》5天全台近4500萬登頂

《小丑：雙重瘋狂》公開第二週購票贈送的限量電影視覺明信片。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕賣座電影續篇《小丑：雙重瘋狂》上週三（10/2）正式在台上映，首日便以超過台幣1200萬的票房佳績空降全台票房冠軍，創下DC繼2019年《小丑》後在台最佳開片日成績，全台上映5天也以近台幣4500萬拿下首週票房冠軍。

該片再度由導演陶德菲利普斯執導、影帝瓦昆菲尼克斯回歸演出，並加入女神卡卡飾演的「小丑女」，北美首週末（10/4~10/6）粗估以4000萬美金（約台幣12.86億元）登上票房冠軍，全球票房首週則突破1.21億美金（約台幣38.91億元）。

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《小丑：雙重瘋狂》勇奪全台首週票房冠軍。（華納兄弟提供）

瓦昆飾演的亞瑟在首部《小丑》的事件後被關進阿卡漢精神病院，完全與現實世界脫節，也已失去他在上一部結尾時的那種火花，只是一個被徹底擊垮、內心破碎的普通人。瓦昆形容：「亞瑟在電影一開始很少說話，他覺得沒有人想聽他說話或在乎他。」

但當亞瑟在最低設防區見到女神卡卡飾演的「莉」之後，觀眾就能感受到亞瑟的內心轉變。導演陶德菲利普斯說：「當他走進阿卡漢精神病院的那個區域，聽到她的歌聲從她和其他病患一起唱的那首歌傳到他的耳中時，你能感受到亞瑟的內心有東西正在覺醒。」

女神卡卡也說：「在這部電影的一開始，會看到亞瑟幾乎完全失去擁有任何正常生活的希望，而他和莉的第一次相遇則暗示著他可能還有一絲希望。」因此造就了片中和首集非常不同的亞瑟。

《小丑：雙重瘋狂》持續在台上映中，因應粉絲們熱烈的反響，影城將推出第二週購票贈好禮，凡購買10/9~10/15電影票1張，即可獲得1張限量電影視覺明信片，詳情可洽各大影城。

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