視網膜外號撞梗「楊繡惠事件」！ 不諱言喊：我沒有哭

視網膜「見學長」外號撞梗楊繡惠事件。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕視網膜今（7日）與張瑞夫、苗可麗、鄧惠文和黃豪平出席小公視九點檔聯合記者會，挑大梁主持《成仁高中偵探社》的他，透露節目中的高中生都稱他為「見學長」，因為自己本名為陳子見，意外撞梗近期楊繡惠、徐乃麟的「賤事件」，他還刻意把「見」字說得很大聲，不諱言表示自己沒有走心也沒有哭，疑似暗指楊繡惠，惹得全場一起大笑。

鄧惠文（右）搭檔黃豪平主持《少年願望事務所》。（公視提供）

黃豪平坦言這次有機會與精神科醫師鄧惠文搭檔，真心感到不可思議，因為過去只要在感情上遇到困難，都會透過對方的影片舒壓、學習如何克服難關。而與女友周宇柔交往2年並同居的他，表示小倆口雖然目前沒有結婚打算，但感情相當穩定，比起過去追求轟轟烈烈的愛情，更珍惜現階段平淡的幸福。

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張瑞夫（右）搭檔苗可麗主持《金孫任務》。（公視提供）



張瑞夫也說未來比較傾向平穩的生活，不過由於阿嬤去年剛離世，身為長子的他只想先把家裡顧好，說著說著也不禁落淚，「學習告別真的是一段很長的過程，每當一個人離開或是一段關係結束，一定都會想到自己當初哪部分可以做得更好，那些就會成為內心無法彌補的遺憾。」慶幸現在自己與苗可麗主持《金孫任務》，讓阿公可以固定收看且多了新的生活重心，令張瑞夫感到欣慰。

張瑞夫（右）談到親情忍不住落淚。（記者侯家瑜攝）



全台第一個3到18歲兒少專屬頻道「小公視」持續推出適合親子共看的本土兒少影音內容，《少年願望事務所》以知性的鄧惠文搭配風趣的黃豪平，將帶給親子關係緊繃的家長全新視野；《成仁高中偵探社》由視網膜帶著高中生推理校園黑暗角落事件，為全台首創的青少年沉浸式闖關實境解謎節目；《金孫任務》則是苗可麗搭檔張瑞夫，跨世代全新組合將帶大家感受祖父母與孫子孫女隔代的愛。

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