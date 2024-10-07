復合了？陳偉霆攜何穗同遊日本 「親摟腰間」閃照曝光

陳偉霆與何穗疑似舊情復燃。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星陳偉霆2021年爆出和超模何穗熱戀，甚至傳出已見過家長論及婚嫁，但當時傳出兩人因婚禮形式意見不合分手。近日，兩人同遊日本被網友目擊，舉止親密，讓不少人認為舊情復燃。

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如今，有網友拍到陳偉霆與何穗同遊日本的照片，從男生脖子後面的刺青及女生帽子的款式，讓網友推斷出了兩人的身分，兩人在照片中舉動也相當親密。照片一出，立刻登上微博熱搜，讓網友們認為兩人感情依舊穩定，力破過去情斷傳言。



網友從刺青與帽子猜測兩人為陳偉霆與何穗。（翻攝自微博）

陳偉霆與何穗兩人舉止親密。（翻攝自微博）

事實上，何穗在2019年就多次被拍到男方司機專車接送至住家，傳出兩人過著甜蜜同居生活，並已見過雙方家長，但在當時遭傳，何穗想要舉辦像Angelababy一樣的世紀婚禮，而男方反對導致兩人意見不合分開。

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