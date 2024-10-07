2NE1霸氣回歸！明年2月林口開唱 「YG Family」首爾大團圓

2NE1由DARA、BOM、CL、MINZY組成。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團2NE1今（7日）正式宣布，將在明年2月8日帶著巡迴《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] 》於林口體育館開唱。昨天才剛結束3場在首爾奧林匹克公園的演出，掀起粉絲回憶殺之外，連YG Family的家族成員全都齊聚一堂，可見2NE1有多麼受到重視。

她們此次巡迴從首爾出發，3場演唱會全都秒殺，獻唱多首夯曲，嗨翻上萬人。此外，台下重量級嘉賓也全是看點，包括YG Family的「BIGBANG」G-Dragon、大聲，BLACKPINK的Jennie、WINNER、iKON、SE7EN、Gummy等等，師妹BABYMONSTER則受邀擔任表演嘉賓；就連不同公司的NewJeans、KEY、鄭容和、姜丹尼爾及嚴正花等人也都是座上賓。

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YG Family齊聚2NE1演唱會。（翻攝自IG）

由CL、BOM、DARA、MINZY所組成的2NE1，堪稱女團始祖在2009出道登場，結合嘻哈與重節拍電子舞曲，一連打造多首洗腦金曲像是《I Am The Best》、《FIRE》、《I Don’t Care》、《Lonely》、《Ugly》等，舞台上總是大膽前衛造型配上出色的唱跳實力，引起追星狂潮且斬獲各大音源排行榜冠軍及多項大獎肯定，像是首支女團達成音樂盛事MAMA（MAMA Award）三項大滿貫超狂紀錄，包括年度藝人、年度單曲《I Don’t Care》、年度專輯《To Anyone》，從亞洲紅到歐美市場，專輯《CRUSH》寫下首支K-POP團體攻入告示牌專輯榜（Billboard 200）百大等榮耀事蹟，被媒體冊封為「K-POP傳奇女團」。

◎2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI

時間：2025/2/08 （六） 18:00

地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

票價：VIP套票NT$ 7,800 （含：Soundcheck Event 、VIP掛繩吊牌一組）

一般NT$ 5,800/4,800/3,800/2,800

〈Live Nation Taiwan會員預售〉

時間：2024/10/15 （二） 11:00 ~ 23:59

〈正式開賣〉

時間：2024/10/16 （三） 11:00 AM

拓元售票系統全面開賣

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