評江蕙國慶晚會「蓮花背景好可怕」遭轟！ 許常德不爽：斷章取義

江蕙復出獻唱國慶，舞台背景的「蓮花圖」引起討論。（台北觀傳局提供、翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「二姐」江蕙封麥9年，日前再度拿起麥克風登上國慶晚會獻唱，讓不少觀眾聽了直呼感動，然而演唱時舞台後方的「蓮花圖」背景卻意外引起討論，音樂人許常德也直言「好可怕」。怎料，許常德對舞台設計的評論卻遭斷章取義，引起部分網友撻伐，對此，他今（7日）發文澄清並坦言感到不爽。

許常德不爽發文。（翻攝自臉書）

許常德在臉書發文透露，自己對舞台設計的評論遭人斷章取義為對江蕙不滿，甚至因此遭到撻伐。他還原當天情況，表示在前天的直播中，他提到自己看了江蕙演出後，認為對方的狀況不錯，出場情緒就很滿、很感動，並且只對舞台設計有意見，「因為之前有人傳了現場觀看的照片和影片片段給我，我就說從照片中看舞台好可怕」。

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許常德強調，自己是對舞台的美感有意見而不是對江蕙，並表示美術對藝人來說十分重要，「我現在寫這篇也是很不爽的，我不知道為何要花時間解釋，但我希望不要影響江蕙的心情，我想她也不會有這種需求。」認為江蕙願意復出是大家的幸運，最後不忘直呼「我為她復出撒花，復出比封麥更需要愛與勇氣」。

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