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八點檔男星斜槓賣滷味 獲韓國美食工匠大賽2大獎

余政鴻參加釜山國際美食工匠大賽，奪下國際名廚獎、料理金牌獎。（民視提供）余政鴻參加釜山國際美食工匠大賽，奪下國際名廚獎、料理金牌獎。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕余政鴻曾演過民視《風水世家》、《春花望露》、《黃金歲月》等八點檔，擁有一票婆媽粉絲，下戲之後的他，化身大廚，研發各式料理，日前做出麻辣滷味，給親朋好友試吃深受好評，8月赴新加坡參賽，一舉奪冠。他昨（6日）出發至釜山，參加國際美食工匠大賽，共獲得2項大獎，國際名廚獎、料理金牌獎，將台灣好味道帶上國際。

余政鴻參加釜山國際美食工匠大賽，奪下國際名廚獎、料理金牌獎。（民視提供）余政鴻參加釜山國際美食工匠大賽，奪下國際名廚獎、料理金牌獎。（民視提供）

余政鴻表示，這一次釜山國際展覽館有兩個不同的廳同時比賽，分成翻糖、中餐、西餐、麵包、伴手禮組。他參加的是伴手禮組，「因為滷味是以真空宅配形式參賽，除了簡單可以處理的醬汁，其他的食材都在當地找。」他透露為了這次的比賽，特地提早2天抵達釜山，在當地找尋比賽的食材，為了比賽幾乎不眠不休，奪下2項大獎讓他直呼：「太感動。」

連續在國際奪獎，余政鴻透露，給自己打了強心針，因為他也準備好在台北市的延吉街開啟麻辣滷味，店面也在緊鑼密鼓籌備中，大約在11月開幕，開心要把自己研發的麻辣料理分享給親朋好友。

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