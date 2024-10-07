IU、朴寶劍新劇韓網掀抵制！全因他護航李善鈞沒罪引公憤

IU（左）與朴寶劍（右）合作新劇《您辛苦了》，即將在今年底於Netflix上線。（翻攝自Netflix）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓當紅明星「IU」李知恩、朴寶劍合作新劇《您辛苦了》，即將在今年底於Netflix上線，沒想到還未開播就掀起韓網揚言要抵制該劇，全因導演金元錫近日公開表態稱「李善均無罪，就算有罪也應該要給他機會」，引起韓國網友公憤。

李善均在去年爆出涉毒案，雖然多次驗毒都呈現陰性，但他在同年12月底走上絕路，讓許多影視圈同業感深感遺憾。日前釜山影展為了紀念李善均，特別舉辦了「一個好人，李善均」的特別企劃，並邀請曾與李善均合作戲劇《我的大叔》的導演金元錫到場演講。

請繼續往下閱讀...

金元錫（左）力挺李善均（右）的言論引起韓國網友不滿。（翻攝自微博、資料照）

回憶起此事，金元錫表示「我當時因為在拍戲，沒辦法參加李善均的葬禮。我覺得這個活動只是個開始，之後感覺會用各種方式來一起回憶李善均為什麼會死、李善均是怎樣的人。」金元錫更強烈譴責媒體散播不實言論，認為大眾在封殺一個人之前，應該要再多給一次機會，「就算當事人真的犯罪了，也該給他機會，（李善均）這又不是犯罪，也沒也犯罪相關證據」。

金元錫在演講上表露對李善均信任與真心，怎料，這番言論竟引起韓國網友怒火，不少人甚至揚言要抵制他執導IU、朴寶劍的新劇《您辛苦了》，「我不會看的」、「這番話簡直在經典作品上拉屎」、「我會記得你這番話的」、「《您辛苦了》拍攝的時候就有爭議了吧…」、「這部一定會紅，但我拒看」、「抵制擁護性交易跟出軌男的導演」，兩位主演無辜受到牽連，令粉絲紛紛替偶像感到不捨。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法