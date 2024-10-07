日月潭音樂會11/2登場 艾薇、柏霖獻唱熱門歌曲

〔記者林志怡／台北報導〕「2024台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月2日登場，今年持續結合AI科技巧思，以「智由心 MeMes」為主題，邀請「柔道男神」楊勇緯與其他奧運選手，登台獻唱2024巴黎奧運中華隊官方應援曲「Never Give Up」，歌唱選秀節目「聲林之王」歌手艾薇與柏霖PoLin則會演唱多首熱門歌曲。

柏霖PoLin將獻唱「孫悟空」、「裹著心的光」等熱門歌曲。（記者林志怡攝）

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大連續2年將AI作為花火音樂會的主題，希望觀眾除了體驗音樂會與長達480秒的煙火外，也能同時透過現場體驗來思考人類與AI之間的關係。

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林之晨說，在AI時代下，人們可能會面臨「真實世界有一個我、元宇宙還有另一個我」的生活情境，且元宇宙的自己並不能完全被控制，在AI運作下會有各種可能性，如何與之共處、協調、平衡將是一大課題。

「2024台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月2日登場。（記者林志怡攝）

台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠進一步指出，今年的音樂會除邀請楊勇緯等多位奧運國手參與演出外，艾薇將以強大音樂能量演繹泰勒絲的「ME!」、「Shake it off」組曲，柏霖PoLin則將為觀眾獻上「孫悟空」、「裹著心的光」等熱門歌曲，樂興之時管絃樂團藝術總監江靖波今年也會以古典樂曲「The Young Person's Guide to the Orchestra」來詮釋智由心主題。

日月潭國家風景區管理處科長施文彬則說，今年是日月潭花火音樂節第17屆，與台灣大哥大合作是第16年，今年除了3場次花火音樂會，近年也加入系列活動，如婚禮、馬拉松、紅茶文化季、自行車嘉年華等，讓民眾感受音樂與煙火外，也能有其他健康、文化體驗，歡迎民眾一起在日月潭共享「秋的饗宴」。

艾薇將以強大音樂能量演繹泰勒絲的「ME!」、「Shake it off」組曲。（記者林志怡攝）

劉麗惠說明，台灣大哥大日月潭花火音樂會開放免費入場，前400名民眾只要攜帶「愛心造型／圖案物品」，並完成「Never Give Up」副歌接唱指定任務，即可入座絕佳視野搖滾區。

此外，劉麗惠也提到，同時也舉行Facebook社群活動「解ME：2025」，邀請民眾利用AI進行創作並參與繪畫或留言活動，即有機會獲得11月2日音樂會搖滾區座位及大淶閣湖景雙人房住宿（價值9,800元）或「AirPods Pro2」一組（價值7,490元）。

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