基隆市停車格淪豆腐渣工程 律師林智群被出征怒反擊

專職畫家網紅林宛姿6日在臉書踢爆基隆市停車格線，竟是用貼的瞬間被飛走，停車格線被吹到分散在四周（紅圈處）。（翻攝自林宛姿臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕插畫家網紅林宛姿6日在臉書踢爆基隆市停車格線，竟是用貼的瞬間被飛走，質疑連停車格施工品質都這樣，他（指基隆市長謝國樑）到底還能幹嘛？知名律師林智群轉貼林宛姿發文慘被出征，今（7）日上午，林智群不忍了怒反擊。

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林智群怒嗆酸民：「放基隆標線飛起來的照片，一堆網友過來嗆，說綠師、側翼，公共工程品質這麼差不能講喔？就事論事很難嗎？沒辦法反駁就說別人側翼，你們這些人是在自介嗎？他更不爽說：「你們這些人都會跑過來嗆聲了，你們就沒政治立場？」

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基隆市長謝國樑。（資料照，記者俞肇福攝）

接著林智群不滿反嗆，你們可以有政治立場，別人不能有喔？跟你政治立場不一樣就是側翼喔，「有本事就反駁我哪裡講錯，沒辦法反駁就嘴對方政治立場，很弱欸，講我是綠師，你們就不是小白藍？」

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林智群高分貝表示，律師的工作內容就是選邊站，盡可能攻擊對方，「你有什麼不爽就反駁看看，扣什麼帽子，我們又不是法官，法官才要中立啦！」

筆名「查理宛豬」的插畫家林宛姿，為現任民主進步黨秘書長，曾任內政部長、基隆市長林右昌的胞妹。

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