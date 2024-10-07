41歲日諧星齊藤慎二出大事 驚傳巴士內性侵女子

齊藤慎二（中）IG最後一篇發文停留在今年7月21日，當時他光顧一間燒肉餐廳和店員同框合影。（翻攝自齊藤慎二IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲日本諧星齊藤慎二被控在一輛電視台外景巴士內，性侵一名20多歲女性得逞，日媒爆料他以涉嫌非自願性交及非自願猥褻行為遭警方逮捕函送。

據日媒爆料，此事發生在今年7月，齊藤慎二緊接著才在隔月以身體不適為由停止所有演藝活動，直到今（7）日上午經媒體大篇幅報導此一醜聞，消息才在全日本瘋傳，震驚各界。

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而根據警方相關人士私下透露，齊藤慎二當時涉嫌在停放於東京新宿電視台外景巴士內，趁著與該名女子單獨在車內時伸出狼手並性侵得逞，受害女性隨後向警方報案，事件才曝光，女性更向警方哭訴表示：「絕對無法原諒齊藤慎二。」

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