楊繡惠曝曾國城「開導內容」對徐乃麟已釋懷：我滿幼稚的

〔記者侯家瑜／台北報導〕楊繡惠日前控訴徐乃麟罵她「賤」，事件尚未風波，日前又有網友挖出她過去也曾在節目隱射女星「賤人就是矯情」，對此，當事人江泳錡事後就發文緩頰，澄清自己與楊繡惠是好友，對方並無惡意，而今晚2人也一同開直播還原真相。

江泳錡表示「賤人就是矯情」，是楊繡惠當時在她低潮時給予安慰的一句話，並且不是再罵他，「是關於我朋友的事情，我們當初被他公審，至今也沒得到道歉。」

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楊繡惠（右）今晚與江泳錡一同開直播。（翻攝自臉書）

江泳錡強調此事與徐乃麟事件無關，呼籲網友不要再把其他人牽扯進來，「大家不要再去無端猜測當事人是誰，楊繡惠只是在節目上講一個事件，不是在罵我，今天說出來只是想要澄清，我相信沒有人想被誤會，被誤會也要出來解釋，不是故意要蹭。」盼酸民們理智、把事情搞清楚，等她們說完之後再下結論。楊繡惠也說：「自己再怎麼生氣，也不會當面罵別人『賤人就是矯情』。」

楊繡惠提及曾國城日前有私下找她聊過、開導過，自己針對徐乃麟事件已經釋懷，「我只能說他（城哥）讀萬卷書啦，他告訴我他（乃哥）不是有心的，對方只是一時急，我這樣做會讓他（乃哥）難堪。後來我覺得自己滿幼稚，不會處理事情，我很感謝城哥跟我講一些道理，聽完之後我釋懷了，也感到很抱歉，希望這些紛擾能到此結束。」

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