晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊繡惠曝曾國城「開導內容」對徐乃麟已釋懷：我滿幼稚的

〔記者侯家瑜／台北報導〕楊繡惠日前控訴徐乃麟罵她「賤」，事件尚未風波，日前又有網友挖出她過去也曾在節目隱射女星「賤人就是矯情」，對此，當事人江泳錡事後就發文緩頰，澄清自己與楊繡惠是好友，對方並無惡意，而今晚2人也一同開直播還原真相。

江泳錡表示「賤人就是矯情」，是楊繡惠當時在她低潮時給予安慰的一句話，並且不是再罵他，「是關於我朋友的事情，我們當初被他公審，至今也沒得到道歉。」

楊繡惠（右）今晚與江泳錡一同開直播。（翻攝自臉書）楊繡惠（右）今晚與江泳錡一同開直播。（翻攝自臉書）

江泳錡強調此事與徐乃麟事件無關，呼籲網友不要再把其他人牽扯進來，「大家不要再去無端猜測當事人是誰，楊繡惠只是在節目上講一個事件，不是在罵我，今天說出來只是想要澄清，我相信沒有人想被誤會，被誤會也要出來解釋，不是故意要蹭。」盼酸民們理智、把事情搞清楚，等她們說完之後再下結論。楊繡惠也說：「自己再怎麼生氣，也不會當面罵別人『賤人就是矯情』。」

楊繡惠提及曾國城日前有私下找她聊過、開導過，自己針對徐乃麟事件已經釋懷，「我只能說他（城哥）讀萬卷書啦，他告訴我他（乃哥）不是有心的，對方只是一時急，我這樣做會讓他（乃哥）難堪。後來我覺得自己滿幼稚，不會處理事情，我很感謝城哥跟我講一些道理，聽完之後我釋懷了，也感到很抱歉，希望這些紛擾能到此結束。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中