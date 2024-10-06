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娛樂 日韓

李起光變回AJ！台粉點歌15年前《Dancing Shoes》嚇壞他：真的要唱嗎？

李起光帥氣登場。（記者王文麟攝）李起光帥氣登場。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團Highlight成員李起光暌違5年來台舉行個唱，今天（6日）在台大體育館嗨翻上千粉絲，大讚台灣粉絲太熱情了，不過又抱怨粉絲尖叫聲不夠大聲，「你們好像不夠愛我，好像有點不夠欸！」讓在場粉絲立刻報以快掀翻屋頂的尖叫聲。

相較於7月是以團體名義在高雄演出，李起光今天獨挑大樑，賣力演出，跳得汗流浹背，更不停喘氣。他笑說自己講話、唱跳真的不簡單，但就算面對服飾配件的問題，他也要大家別擔心，「我自己一個人也能看著辦。」

李起光黑色勁裝現身，與舞者整齊劃一的舞蹈，讓大家看得超開心。（記者王文麟攝）李起光黑色勁裝現身，與舞者整齊劃一的舞蹈，讓大家看得超開心。（記者王文麟攝）

李起光在表演中脫衣小露腹肌，讓現場爆出尖叫聲，李起光吃味的問大家「雖然喜歡我唱歌跳舞，但更喜歡腹肌公開？」引來粉絲歡呼聲，李起光笑說：「就是因為你們這樣，我才要好好鍛練啊！」至於他與女舞者貼身熱舞，他強調：「這都是商業行為！」要大家別吃醋了。

李起光澄清與女舞者貼身熱舞，都是商業行為。（記者王文麟攝）李起光澄清與女舞者貼身熱舞，都是商業行為。（記者王文麟攝）

李起光以《PREDATOR》、《She's bad》開場，接著用中文向大家自我介紹「我是李起光」，表示此次演唱會的名稱為「OBSESSED」（迷戀），就像他與Light（粉絲名）的關係就是「脫不了關係」。他提到身穿的黑色服裝上面有著「十字架」，今天鼻子上更畫了個小十字架，詢問台灣粉絲：「看得到嗎？漂亮嗎？」不過粉絲最愛看的，可能是他把這一身衣服脫掉後，露出若隱若現的腹肌，十分性感。

他在唱到《WHAT YOU LIKE》、《Reason》時，還直接把立麥整支拿下台與粉絲互動，讓現場粉絲紛紛拿起手機拍攝，更伸出手與李起光一起比出愛心。不過演出到一半，李起光發現台灣粉絲似乎站太久，趕快請大家坐下，並笑說「我都沒讓韓國粉絲站那麼久，大家很累了吧，趕快請坐」。

他寵粉開放粉絲點歌，沒想到台粉竟希望他表演在2009年正式團體出道前，以藝名「AJ」展開個人活動的歌曲《Dancing Shoes》，這首歌距今已經15年，李起光害羞的說「真的要聽嗎？」更傲嬌的要粉絲先唱，因為他早就忘了歌詞，笑翻眾人。

李起光笑稱忘了《Dancing Shoes》的歌詞，比粉絲還要不熟了。（記者王文麟攝）李起光笑稱忘了《Dancing Shoes》的歌詞，比粉絲還要不熟了。（記者王文麟攝）

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