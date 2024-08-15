晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

喝到吐！校園甜心陳佩賢酒量曝光 陳宇祥差點被丟包

陳宇祥（左）、陳佩賢。（福茂唱片提供）陳宇祥（左）、陳佩賢。（福茂唱片提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳佩賢、陳宇祥剛結束各自的專場，八月份將與同門師妹童雲晞、康庭瑋合作，帶來《@All》系列演出，兩人更首度獲得知名啤酒邀請，與品牌新品合作，讓兩人又驚又喜，直呼有種「登大人」的感覺。

陳佩賢近期活動邀約不斷，其中不乏校園歌唱比賽擔任演出嘉賓，深受學生族群喜愛，「每次演出完有粉絲來找我聊天拍照，都給我非常大的力量」，昨（14）日她剛結束第一場《@All》演出，難得以full band形式演出，直呼好興奮好緊張，現場也有歌迷自製應援小物，讓她十分感動，差一點噴淚。

而前陣子舉辦首場個人專場的陳宇祥，提到演出仍難掩興奮之情，他表示：「自己曾幻想過演唱會的樣子，但真的實現的這天比想像中的模樣美好太多了，很開心有這麼多人願意到現場給我鼓勵。」而與專場同名的歌曲〈離開雨季〉近期也將發行，陳宇祥透露：「因為這首歌是紀念自己的一段時光，也希望這首歌可以帶你們重回那段美好記憶」。

陳宇祥（左）、陳佩賢。（福茂唱片提供）陳宇祥（左）、陳佩賢。（福茂唱片提供）

提到喝酒兩人都有不一樣的故事，陳佩賢直言自己酒量不好，只敢喝酒精濃度偏低的調酒，也只有在朋友聚會、必要時才會小酌一杯；陳宇祥表示，雖然自認酒量尚可，但有點小陰影，在學期間曾與朋友喝到吐，醒來後發現原來在人家店裡直接睡到天亮，直呼幸好餐廳是24小時營業，不然一行人可能都會被丟包在路邊。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中