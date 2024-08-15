喝到吐！校園甜心陳佩賢酒量曝光 陳宇祥差點被丟包

陳宇祥（左）、陳佩賢。（福茂唱片提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳佩賢、陳宇祥剛結束各自的專場，八月份將與同門師妹童雲晞、康庭瑋合作，帶來《@All》系列演出，兩人更首度獲得知名啤酒邀請，與品牌新品合作，讓兩人又驚又喜，直呼有種「登大人」的感覺。

陳佩賢近期活動邀約不斷，其中不乏校園歌唱比賽擔任演出嘉賓，深受學生族群喜愛，「每次演出完有粉絲來找我聊天拍照，都給我非常大的力量」，昨（14）日她剛結束第一場《@All》演出，難得以full band形式演出，直呼好興奮好緊張，現場也有歌迷自製應援小物，讓她十分感動，差一點噴淚。

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而前陣子舉辦首場個人專場的陳宇祥，提到演出仍難掩興奮之情，他表示：「自己曾幻想過演唱會的樣子，但真的實現的這天比想像中的模樣美好太多了，很開心有這麼多人願意到現場給我鼓勵。」而與專場同名的歌曲〈離開雨季〉近期也將發行，陳宇祥透露：「因為這首歌是紀念自己的一段時光，也希望這首歌可以帶你們重回那段美好記憶」。

陳宇祥（左）、陳佩賢。（福茂唱片提供）

提到喝酒兩人都有不一樣的故事，陳佩賢直言自己酒量不好，只敢喝酒精濃度偏低的調酒，也只有在朋友聚會、必要時才會小酌一杯；陳宇祥表示，雖然自認酒量尚可，但有點小陰影，在學期間曾與朋友喝到吐，醒來後發現原來在人家店裡直接睡到天亮，直呼幸好餐廳是24小時營業，不然一行人可能都會被丟包在路邊。

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