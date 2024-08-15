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娛樂 日韓

啦啦隊AI李珠珢改跳「炸裂陳子豪」！台灣球迷暴動了

李珠珢的應援動作與「炸裂陳子豪」相同，掀起台灣球迷暴動。（翻攝自IG）李珠珢的應援動作與「炸裂陳子豪」相同，掀起台灣球迷暴動。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓起亞虎啦啦隊19歲新人李珠珢因招牌「三振舞」爆紅，甜美長相讓她被封為「人間AI」，在台灣也掀起話題，經常在社群分享生活的她，日前曬出應援影片，動作竟是中信兄弟啦啦隊女神峮峮帶起風潮的「炸裂陳子豪」，讓台灣粉絲全暴動了。

李珠珢13日在IG分享自己在應援時的舞蹈影片，可見她身穿深藍色隊服，長髮披肩隨著音樂起舞，不過她的舞蹈動作竟然不是大家所熟悉的「三振舞」，而是和中信兄弟啦啦隊「炸裂陳子豪」相同的舞姿，結尾時更擺出虎爪賣萌，十分可愛。

影片曝光後，湧入大批台灣網友以中文留言，「炸裂陳子豪也紅到韓國去了」、「炸裂！陳子豪！一起炸裂陳子豪」、「炸裂！陳子豪嗎」、、「台灣的球迷都很希望妳能來台灣」、「台灣應該各隊都想邀請妳來」、「來台灣發展吧」、「我以為來到台灣版了...」。

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이주은 ᴊᴜᴇᴜɴ ʟᴇᴇ ᡣ

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