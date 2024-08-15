（影）鄧佳華新AV合作58歲美魔女 證實開拍第四部成人作品

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「FBI」帥哥鄧佳華自從轉戰AV界之後，始終話題不斷，不但一連拍攝3部成人影片，日前又表示邀請58歲「美魔女」胡文英合體拍攝第4部作品，今（15）胡文英也在社群表示「如火如荼的計畫進行中」，輔以鄧佳華亦發文宣布，證實兩人合體消息。

胡文英（左圖）透露將於鄧佳華（右圖左）合作。（翻攝自IG）

鄧佳華看上胡文英的身材邀請她拍攝第四部作品。（翻攝自臉書）

鄧佳華先前拍過《華根初上》、《華根初上2》、《猛假》，近日力邀胡文英合作的消息備受外界質疑，不過今天兩人均在網路發文，證實企劃正在進行中，胡文英還說：細節部分不便透露，神秘兮兮地留下「coming soon」。鄧佳華表示這次的作品將由他自己擔任企劃，胡文英負責監督，其餘細節則未多說。

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胡文英原本還說鄧佳華是癩蛤蟆想吃天鵝肉，後態度出現反轉。（翻攝自臉書）

兩人合作契機源於鄧佳華日前與胡文英合作拍攝短片，直球詢問胡文英是否願意成為第4部片的女主角？胡文英當時嗆他「癩蝦蟆想吃天鵝肉」，並認為兩人年齡相差近30歲，覺得不適合。後因鄧佳華實在太黏人出現轉機，鄧佳華認為「年齡不是問題，身材才是重點」逗樂胡文英，這才點頭答應，網友則好奇兩人是否會親自上陣？

鄧佳華（上）與胡文英在網路上的發言。（翻攝自臉書）

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