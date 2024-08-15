（有片）王淨爆哭喊「已經很努力了」！閨密要覺得她幸運的人都來看

王淨在《鬼才之道》爆哭吶喊。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《鬼才之道》今再釋出全新幕後花絮，「旺來五人幫」陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦在山路上熱血奔跑，飾演王淨閨密的百白憶起拍攝現場直言：「說王淨很幸運的人，都來看看這場戲吧！她聲嘶力竭地跑著，我那時候已經搞不清楚我們是跟著同學在跑，還是跟著王淨在跑！」直說好幾個瞬間也被每一個邁開的步伐震撼了。

《鬼才之道》「旺來五人幫」瘦瘦（左起）、陳柏霖、張榕容、王淨、百白全員寒流濕身於山路拍攝熱血奔跑。（牽猴子提供）

陳柏霖透露拍攝該場戲當天不僅遇上寒流，又正好下雨，全員「濕身」又跑又喊了整夜，早已筋疲力盡，最後王淨吶喊「我真的已經很努力了」的畫面也讓現場的大家跟著紅了眼眶。

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張榕容片中暖心擁抱王淨，直說那一場戲她真的很感動，「心裡面的BGM是『灌籃高手』，因為我覺得那就是這群人一起盡全力的時刻，這個很熱血的心情，我看了都很想哭。」

王淨則分享當天從傍晚開始準備，雖然天氣濕冷地跑了一整晚，但內心仍感到溫暖，她說：「我覺得那天不僅是角色，身為王淨也感受到了滿滿的愛。我很感謝在那個時候有這麼多人可以接住我和同學，很替同學高興，她找到了她的家人們。」

瘦瘦也揭幕後暖心趣事：「我在片中的角色是沒有穿鞋子的喔！他只有襪子，即使在裡面加鞋墊，在泥濘的馬路上要追上大家奔跑的速度其實很難，到後來並肩奔跑時，大家會用餘光照料彼此，也會技巧性地慢下腳步等我，非常溫暖。」電影《鬼才之道》全台上映中。

◎《鬼才之道》說出「夠了。」 的那一夜花絮：

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