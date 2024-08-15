「拜金女王」章小蕙秀兩處豪宅 自曝椅子不准坐怪癖

章小蕙曾經拍過電影。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人鍾鎮濤前妻章小蕙離婚時曾說出「飯可以不吃，衣服不可以不買」，被貼上香港第一敗金女標籤，不過章小蕙也用「帶貨女王」實力證明她有賺錢的能力，當然能夠消費奢侈品。先前章小蕙曾在社群曝光自己香港與美國洛杉磯兩處豪宅內部，還大方地說帶著網友來趟「Roomtour」。

章小蕙表示自己家裡的骨董椅都不准人坐。（翻攝自小紅書）

章小蕙與鍾鎮濤離婚後，曾與有婦之夫「白頭佬」陳曜旻有過一段婚外情，後陳曜旻經濟出問題，兩人也因此分手，被陳曜旻女兒怒斥就是章小蕙害她們家破人亡。章小蕙1997至2005年在香港居住時，住的是山頂道的英式洋房，她在展示這幢房子的時候，可以見到戶外有許多樹木，章小蕙表示自己對住處風景要求不高，不需要海景，只要有大樹包圍，就能讓她很開心。香港舊宅裡充滿書籍，章小蕙透露當時傳真機就是她向媒體交稿的唯一通訊方式，因此是生財工具。另外，章小蕙舊居有許多「觀賞用」的單人凳，這些椅子都不准人坐，章小蕙解釋因為那些椅子都是她在歐洲跳蚤市場搬回來的骨董椅，所以捨不得人坐，而這些骨董椅都是她的玩具。

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章小蕙十分喜歡用水晶吊燈裝飾。（翻攝自小紅書）

另外，章小蕙也透露自己從15、16歲開始就有剪報的習慣，特別是美妝、髮型、珠寶、攝影等圖片，都會特意撕下來保存並參考。在美國洛杉磯時，章小蕙曾經住過海邊山上的單層木屋，家裡也是走簡約歐陸風，無論哪個家，章小蕙都十分喜歡懸掛上大型水晶吊燈，即使戶外陽台也能見到水晶吊燈裝飾。章小蕙也在家裡放置許多水晶，表示這樣能讓能量流動。

章小蕙偏好歐陸簡約裝潢風格。（翻攝自小紅書）

自認不追求奢華的章小蕙認為，她需要的居住環境只要打掃乾淨，有自己的書、衣服、抱枕、梳化、家具便足夠，不過從她展示的照片看來，她的標準的確比常人高出許多。

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