Energy「回娘家」又秒殺了！捷運盃主持人曝光是她

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁舒涵將主持第19屆捷運盃街舞大賽總決賽，本次活動以售票形式結合演唱會呈現，邀請學長Energy回娘家代言，還有國蛋、陳芳語等歌手演出，總決賽門票於8月8日中午開賣即完售。

梁舒涵演而優則唱。（寬寬整合行銷提供）

首次擔任捷運盃街舞大賽總決賽主持人及演出歌手的梁舒涵，近年來不只成為知名節目《食尚玩家》的主持甜心，在八點檔表現亮眼，更不畏任何輿論，儘管舞齡只有兩年，也演而優則唱，從戲劇跨足唱跳，推出多首舞曲及膾炙人口的主題曲，期望透過不斷地努力讓大家看到不一樣的她。

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梁舒涵將主持第19屆捷運盃街舞大賽總決賽。（寬寬整合行銷提供）

對於這次的活動，梁舒涵說道：「我覺得街舞大賽外加演唱會的創舉非常新鮮，像之前聽很多朋友說過，他們就是因為從流行歌的Challenge開始愛上跳舞，進而成為專業的舞蹈老師或是舞者，這也代表跳舞與流行音樂密不可分的關係。這次找來這麼多厲害的表演者，想必也會讓更多的支持藝人的朋友們愛上舞蹈。」

梁舒涵今年推出首本個人自傳《我是梁舒涵：只要比昨天的我更進步一點點，我就贏了！》，8月31日將在台北特別舉辦簽書會。

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