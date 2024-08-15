楊謹華《為愛鼓掌》豪放撲倒消防猛男 手握「香蕉GG」照片曝光

楊謹華（右）在《今夜一起為愛鼓掌》穿水手服撲倒消防猛男。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華在MyVideo、愛奇藝、八大性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師佳晨，為性愛問題前來諮商的個案，找出解決之道，更為了「Ella」陳嘉樺飾演的青語跑到公園談心，為好姊妹不遺餘力。

楊謹華飾演的性治療師提供各種「性」問題諮詢，像是難纏的奧客、性愛姿勢不靈活等，劇中是不羈女性的代表，曝光的預告中，她身穿水手服Cosplay學生妹，與穿消防員制服的猛男調情，男方先是撫摸著她的大腿，以挑逗口吻說：「以後還敢不敢玩火啊？」她則拿出手銬曖昧回：「現在換你陪學姐玩水管。」說完火速將消防猛男撲倒，準備激戰一場。

請繼續往下閱讀...

楊謹華（右）在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師，事前與顧問性治療師對談吸取經驗，手拿「香蕉GG」示範害羞到爆。（壹壹影業提供）

為了演出性治療師，楊謹華在開拍前特別與梁秀眉、曾寶瑩兩位性治療師對談，吸取經驗，楊謹華透露：「兩位老師對性都非常侃侃而談，但我本人偏保守，常害羞到說不出話，像是梁秀眉老師在幫我們示範時，曾直接拿出『香蕉』當生殖器來示意。剛開始很不習慣，直到過了2、3個月，我也開始不害羞了，因為跟別人講性這件事情，它是正常的、是健康的。」她透露曾寶瑩老師分享個案經歷，聊到激動落淚，那時候才驚覺，「性治療師與心理師不只是印象中的『冷靜』形象，他們吸收了很多別人的煩惱，也是需要出口的。」

楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》演繹性治療師放超開。（壹壹影業提供）

楊謹華與「Ella」陳嘉樺因拍攝《今夜一起為愛鼓掌》相識，兩人好感情從戲裡走到戲外，互讚對方好相處，也在殺青後再次合作Ella歌曲《別再留下》的MV，好友相聚、相見恨晚。

由楊謹華、Ella陳嘉樺、楊祐寧、王柏傑主演的影集《今夜一起為愛鼓掌》，找來謝瓊煖、季芹、林美貞、巫建和、草爺等人演出，9月1日起每週日晚上9點於MyVideo、愛奇藝國際版、八大戲劇台播出。

楊謹華（右）在《今夜一起為愛鼓掌》擔任「Ella」陳嘉樺（右）的性治療師。（壹壹影業提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法