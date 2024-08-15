媽媽失智「從天母跑到基隆」迷路12小時 林書煒崩潰吐心聲

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新劇《你好，我是誰2》導演馮凱與主要演員洪小鈴，14日接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒專訪。洪小鈴談起最印象深刻的一場戲，是她無法接受失智確診，先生苦勸不要工作留在家休息，他可以照顧。那場戲情緒很重，排戲時，導演先跟尹昭德講戲，「我一坐下來，聽到有人抽面紙的聲音，抬頭看，怎麼導演哭了，昭德哥眼眶也紅，一看受不了，我也拿著劇本擋住臉哭了」。

《你好，我是誰2》導演馮凱（左）與演員洪小鈴（右），接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒（中）專訪。（大愛提供）

洪小鈴飾演菁英會計師女強人，工作開始發生失誤，連客戶交代的事都會忘記，慢慢發現病癥，難以接受，透過檢查確診「早發性失智」，姊姊和老公得知後的心情起伏，幕幕牽動觀眾的心。馮凱受訪時說「一般來說，中壯年人心裡都會以為是更年期，不會想是得了失智」。洪小鈴表示演出後對於「陪伴」深深有感「我覺得要盡可能把重要的時間，都留給最親愛的家人，因為未知何時會來不曉得，無常不知道什麼時候會來。」讓林書煒不禁想到已逝母親也是失智患者，自己曾經承擔照顧者的辛酸經歷。

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林書煒在直播節目訪問時勾起已逝母親的回憶，她媽媽五十二歲國中老師退休，開始跟著親友到處旅遊，但六、七年後，卻變得不太喜歡社交，起初懷疑是憂鬱症，還看了一年的門診，直到醫師建議做失智症相關的檢查，才確定確診失智；林書煒說「媽媽還曾經在天母走失超過十二小時，最後才在基隆被找到」。

《你好，我是誰2》導演馮凱與演員洪小鈴，接受POP Radio《POP最正點》主持人林書煒專訪。（大愛提供）

洪小鈴罹患性早發性失智到最後甚至會失能；林書煒有次也對媽媽的行徑感到震驚「台劇有捏爆橘子，我媽捏爆木瓜，因為神經萎縮得厲害，已經不知道木瓜怎麼切，回到家地板都是木瓜籽、木瓜汁」，也因此，她將家中危險的物品都收起來，以免發生意外。林書煒感慨地說，她每天會問媽媽「我是誰」，到了第四年時，媽媽把她叫成奶奶的名字「那天的到來真的讓人崩潰，深刻理解到『忘記』這回事是很可怕的！」。《你好，我是誰2》八月八日起每晚八點，在大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道同步播出。

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