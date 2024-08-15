不甩中國封殺！小S女兒Lily拍片秀英文 「謎之視角」引網友朝聖

小S（右）二女兒Lily（左）擁有精緻甜美的臉蛋。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣的二女兒「Lily」許韶恩，因臉蛋精緻甜美受到不少關注，不過日前在中國替服飾品牌AIVEI拍攝廣告，卻因昔日的「母語言論」戳中中國痛處遭抵制。近日Lily再分享全英文Vlog，似乎絲毫不受影響，其中只拍胸部的「謎之視角」更是引起網友討論。

Lily分享Vlog，「謎之視角」引起討論。（翻攝自IG）

Lily日前曬出自己日常Vlog紀錄生活，雖然影片中全程未出聲，但全英文的字幕仍引起注意，另外，畫面中除了自拍和對鏡拍攝之外，不少都是露出胸部位置的尷尬角度，吸引許多網友朝聖留言，「她拍照的角度怎麼這麼謎」、「明明說中文，但也一樣翻譯成英文，真的就是槓中國網友啊」，也有人大讚，「身材很好，有林志玲的感覺了」、「謝謝！獲得了完美皮膚入場券！」

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Lily先前被中國服飾品牌AIVEI相中拍攝廣告，卻引來網友起底，去年回應網友提問「為什麼說英文居多？」當時她坦言，「我的英文比中文較好，因為英文是母語。」一番話被小粉紅認為是「台獨」揚言抵制，AIVEI隨即火速發聲明與她切割，表示終止一切合作。

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