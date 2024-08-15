又被質疑搶運動員風采！陳詩媛不忍反擊網友 還原機場狀況

陳詩媛（左）、王齊麟認愛後，時常高調放閃。（翻攝自Threads）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣羽球男雙選手王齊麟與搭檔李洋在巴黎奧運達成金牌二連霸，一夕之間成為全民英雄，一舉一動備受關注，然而回國後才因女友陳詩媛進入管制區接機引發爭議，昨日又因疑似在開車時使用手機，引發大批網友罵聲不斷。對此，今（15）陳詩媛親上火線回應。

日前王齊麟在個人IG發出一則限時動態，可見畫面是從車內拍出，當時車外陰雨綿綿，讓王齊麟不禁抱怨「我剛洗車」，不過下方的車速儀表板不斷變動，顯示車輛正在行進間，拍攝角度也疑似是在駕駛座上，因此遭網友質疑，王齊麟是不是一邊駕駛一邊使用手機，引發撻伐。

請繼續往下閱讀...

陳詩媛現身留言區回覆網友。（翻攝自Threads）

有網友發文開砲王齊麟，「從他在非賽場上時的各種行為，就可以知道基本上他就是蝦弟」，並提到私生活也遭受議論的王冠閎說，「王冠閎至少不會下雨天在國道上駕駛自拍，也懂得回國後，與其他運動員共同分享榮耀，而非與自己的女友搶走其他運動員的採訪時段」。

對於該網友的發文，陳詩媛親自現身留言區回覆，表示尊重對方所有的看法，並對於自己處理的方式不妥當致歉，不過她也強調，「我接受採訪的時間是在早上快六點，當時選手根本還沒回來，我沒有搶走任何運動員的採訪時段」，表示大家可以不喜歡她沒關係，但是希望可以確認過真相再留言。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法