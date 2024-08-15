美女治療師遇渣夫外遇 遭疑「為了錢才嫁」後親吐實情

Mika。（翻攝自mika.du84 IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕健身網紅Mika曾以物理治療師身分登上《國光幫幫忙》，身材姣好的她，IG坐擁超過4粉絲。她昨被爆出因為前夫偷吃、買春而結束2年婚姻，事後也在動態上證實，並以長文分享心聲。

Mika慶幸在有孩子之前，就發現男方的各種行為，因此可以在最短時間內做出選擇和止損；也因為她經濟獨立，才能夠有能力請律師、打官司維護自身權益，「經濟獨立才能在婚姻中，取得應得的權益。」

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Mika曾以物理治療師身分上節目。（翻攝自mika.du84 IG）

經過這段婚姻後，Mika已深刻明白維繫婚姻實在不易，「當初因為相愛、互信而結婚，誰都沒想到曾經深愛的人會這樣背叛自己。」也不忘呼籲所有女生都要懂得保護自己。

至於網友質疑她是為了錢才嫁給前夫，她說這些言論讓女性在現今社會上，無故被冠上「經濟依附方」，令她十分無奈，也說前夫就是拿這點當作武器；表示生而為女性，就有機會遇到懷孕、帶小孩的階段，若頓時失去經濟，那就會處於弱勢，即便男性出軌也有話語權，強調此事值得省思。

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