翊萱相親對象急帶她「見家長」   見面地點竟是靈骨塔

翊萱相親對象帶她到靈骨塔見家長。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》今晚10點播出「單身，沒什麼不好啊！求求你！不要再逼我去相親」，翊萱自曝曾被一位相親對象邀約「見家長」，結果對方竟是開車載她到靈骨塔，「那是他媽媽的靈骨塔，在那裡我也不敢不禮貌，只好說聲『伯母好』。」

翊萱遇過相親對象不僅小氣還很油腔滑調，「他吃飯一直盯著我看說『很想親下去』，我聽了很想吐，他還說『改天去拜訪岳父，請岳父吃飯』，後來又聊到我媽，但我媽已經走了，他就問『岳母葬在哪？我以後沒事可以去找岳母聊天』。」

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翊萱。（資料照；艾迪昇傳播提供）

而對方還有很多奇葩行徑：「吃完飯，他說要開車兜風，但他一直往山路開，最後開進一個大鐵門，很可怕，因為我本來以為是要去看夜景，結果他說『我真的太喜歡妳了，想把妳當作我未來的另一半，所以我想要趕快帶妳來看我媽』。」在場來賓聽完都覺得第一次見面就帶回家見家長有點心急，但翊萱卻說：「那是他媽媽的靈骨塔，真的很扯，在那個地方我也不敢不禮貌，但又不知道要說什麼，只好說聲『伯母好』。」

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