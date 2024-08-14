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苦苓遭2病根折磨10年 嘴冒鹹味至今無解

苦苓飽受耳鳴、嘴冒鹹味等不明症狀之苦。（翻攝自YouTube）苦苓飽受耳鳴、嘴冒鹹味等不明症狀之苦。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕苦苓2022年初傳出健康亮紅燈，自曝肝臟長了14.5公分腫瘤，還有超過400萬個B肝病毒，同時罹患憂鬱症，還有耳鳴、嘴巴冒出鹹味等症狀，雖然後來健康逐漸康復，但有些病根卻無法根除，近日他也為此在節目上吐苦水。

苦苓上節目《新聞挖挖哇》透露飽受耳鳴困擾長達10年，嚴重時就像整座森林的蟬叫聲在耳邊響起，後來他到醫院診斷出聽力變弱，醫師也告知是因為長期在高噪音環境中工作導致，讓他不解自己的工作環境並非如此，在暫無方法的情況下，他選擇跟病魔共處，孰料切除肝臟腫瘤後，耳鳴狀況不見好轉還日趨嚴重。

苦苓面對病症，用身處森林與大海自我安慰。（翻攝自臉書）苦苓面對病症，用身處森林與大海自我安慰。（翻攝自臉書）

不僅如此，苦苓嘴巴冒出鹹味的問題也持續存在，他形容：「只要沒有吃東西的時候，嘴巴裡面就好像含著鹽一樣。因此會隨身攜帶八仙果、口香糖以便隨時放入口中咀嚼壓過鹹味，甚至晚上睡覺時也會咬著牙套減輕味道，不過他自我安慰：「我的耳朵裡有一座森林，嘴裡有一片大海。」也表示上節目時狀況都會趨緩，笑稱自己有「勞碌命」。

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