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日女星嫁台灣望族！吐露豪門婆婆「一眼神變化」印象超深刻

日女星嫁台灣望族！吐露豪門婆婆「一眼神變化」印象超深刻方文琳（左）在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》一人分飾兩角，也演出大久保麻梨子在台灣的日本閨密。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方文琳二度演出舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，劇中飾演一青和枝的台灣婆婆，她對婆媳的心境有共鳴，「婆婆跟媳婦的理念其實是一樣的，加入一個家庭後，就全心全意地為這個家庭付出，婆婆是以夫為貴，掌管整個家族的胃口、心情；媳婦從外地嫁來台灣的苦難更多，要學習語言、文化跟每個人的飲食喜好，她倆同樣的辛苦，都是一個女人為家庭的付出與辛勞。」

劇中一青和枝嫁到台灣基隆顏家望族，而飾演這角色的大久保麻梨子也有感而發，指出令她印象深刻的是，透過方文琳的演技，她可以感受到一青和枝蛻變後，婆婆看她的態度也跟著改變，完全接納自己這個媳婦時眼神的變化，讓她十分感動。

日女星嫁台灣望族！吐露豪門婆婆「一眼神變化」印象超深刻方文琳（左）在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》飾演大久保麻梨子的台灣婆婆。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

除了這角色，她還分飾一青和枝在台灣的日本閨密，導演李崗分享劇中女性情感兩大看點，分別有兩場不能錯過的女人對戲，其中一場就是一青和枝與日本閨密，「初到台灣，在家中被嫌棄出身低而感到很喪氣時，另一名同樣嫁到台灣的日本前輩，到家中來探望和枝，告訴她什麼是『家』？家就是『認命』，命雖然不見得認妳，但妳要認它，要享受認命，活著就是希望。」兩個字說盡那個年代女人進入婚姻的使命，更是外國媳婦在異鄉的生存法則。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將於9月6日至8日登上臺北國家劇院，10月5、6日移師臺中中山堂，12月7、8日將於高雄衛武營歌劇院全台巡迴演出，詳情請洽OPENTIX售票網站。

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