（首爾直擊）阿湯哥人在首爾仍不忘台粉！喊話想再來台灣

格雷格塔扎戴維斯（左起）、海莉艾特沃、湯姆克魯斯、導演克里斯多夫麥奎里、賽門佩吉、龐克萊門捷夫一同出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會。（UIP提供）

〔記者許世穎／首爾報導〕電影《不可能的任務：最終清算》全球巡迴宣傳正如火如荼展開，今（8）日前進第二站首爾，繼下午的記者會後，晚間於首爾樂天世界樂園舉行盛大首映會，吸引近千名影迷到場朝聖。「阿湯哥」湯姆克魯斯接受台灣媒體訪問時當場表示「我愛台灣」，更說想念台灣粉絲，「我在那邊有很多朋友，希望下次能再訪台灣！」

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湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，本人有夠帥。（記者許世穎攝）

阿湯哥再度和導演克里斯多夫麥奎里以及主要演員賽門佩吉、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫、格雷格塔扎戴維斯等人一同出席，面對熱情粉絲簽名、合影互動長達3小時，展現超高親民力。

熱愛K-POP的賽門佩吉在舞台上頻用韓文向粉絲喊話，更貼心教阿湯哥用韓文喊出「莎朗嘿唷」（我愛你）」，讓全場爆出熱烈尖叫聲。阿湯哥也再次表示，拍攝該片時就幻想著把這部片帶給粉絲，「感謝你們一直支持、在這裡力挺，因為我們是為你們而拍的！」

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湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，接受台灣媒體訪問時直說想念台灣粉絲。（記者許世穎攝）

湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，簽名拍照來者不拒。（記者許世穎攝）

寵粉無極限的阿湯哥更是全場走透透，不僅耐心完成每一位粉絲的簽名、合照要求，還時常回頭關照後排未被注意的粉絲，首映活動一路熱鬧進行到晚間8點才圓滿落幕，演員們依依不捨向影迷道別，更喊話一定會再回來。結束首爾行後，劇組也將前往倫敦，繼續進行下一站宣傳。《不可能的任務：最終清算》將於5月17日（週六）在台上映。

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