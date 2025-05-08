晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（首爾直擊）阿湯哥人在首爾仍不忘台粉！喊話想再來台灣

格雷格塔扎戴維斯（左起）、海莉艾特沃、湯姆克魯斯、導演克里斯多夫麥奎里、賽門佩吉、龐克萊門捷夫一同出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會。（UIP提供）格雷格塔扎戴維斯（左起）、海莉艾特沃、湯姆克魯斯、導演克里斯多夫麥奎里、賽門佩吉、龐克萊門捷夫一同出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會。（UIP提供）

〔記者許世穎／首爾報導〕電影《不可能的任務：最終清算》全球巡迴宣傳正如火如荼展開，今（8）日前進第二站首爾，繼下午的記者會後，晚間於首爾樂天世界樂園舉行盛大首映會，吸引近千名影迷到場朝聖。「阿湯哥」湯姆克魯斯接受台灣媒體訪問時當場表示「我愛台灣」，更說想念台灣粉絲，「我在那邊有很多朋友，希望下次能再訪台灣！」

相關新聞：（首爾直擊）阿湯哥笑認「攀機翼」到韓國！認超猛特技「拍起來很可怕」

湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，本人有夠帥。（記者許世穎攝）湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，本人有夠帥。（記者許世穎攝）

阿湯哥再度和導演克里斯多夫麥奎里以及主要演員賽門佩吉、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫、格雷格塔扎戴維斯等人一同出席，面對熱情粉絲簽名、合影互動長達3小時，展現超高親民力。

熱愛K-POP的賽門佩吉在舞台上頻用韓文向粉絲喊話，更貼心教阿湯哥用韓文喊出「莎朗嘿唷」（我愛你）」，讓全場爆出熱烈尖叫聲。阿湯哥也再次表示，拍攝該片時就幻想著把這部片帶給粉絲，「感謝你們一直支持、在這裡力挺，因為我們是為你們而拍的！」

相關新聞：（首爾直擊）阿湯哥12度訪韓超寵粉！為《不可能8》站台比愛心拍胸感謝

湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，接受台灣媒體訪問時直說想念台灣粉絲。（記者許世穎攝）湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，接受台灣媒體訪問時直說想念台灣粉絲。（記者許世穎攝）

湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，簽名拍照來者不拒。（記者許世穎攝）湯姆克魯斯出席《不可能的任務：最終清算》首爾首映會，簽名拍照來者不拒。（記者許世穎攝）

寵粉無極限的阿湯哥更是全場走透透，不僅耐心完成每一位粉絲的簽名、合照要求，還時常回頭關照後排未被注意的粉絲，首映活動一路熱鬧進行到晚間8點才圓滿落幕，演員們依依不捨向影迷道別，更喊話一定會再回來。結束首爾行後，劇組也將前往倫敦，繼續進行下一站宣傳。《不可能的任務：最終清算》將於5月17日（週六）在台上映。

https://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/5036600

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中