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娛樂 電視

連俞涵爆戀出櫃女作家！ 鬆口曝李屏瑤生氣內幕

《水豚工讀生》新書分享會，連俞涵。（記者潘少棠攝）《水豚工讀生》新書分享會，連俞涵。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕連俞涵6月與出櫃女作家李屏瑤傳戀情，兩人被拍到溫馨接送情，被指正在鬧彆扭、感情不甜蜜，她今（11日）出席新書《水豚工讀生》分享會，談及被跟拍一事，笑說李屏瑤事後很生氣，還跟她說：「為什麼沒有提醒我呢？只有我沒有化妝。」讓她哭笑不得。

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連俞涵表示，身邊的朋友都很會打扮，自從她被跟拍後，只要她跟朋友見面或是朋友來接送，都不敢穿得太邋遢，還跟她說：「我們現在知道了，最近有買一些比較好看的衣服，最近跟妳約會，一定會穿得比較好看。」讓她哭笑不得，她自嘲：「其實平常穿最隨便的是我。」原來是她常將所有喜歡的元素搭配在一起，「各種喜歡結合在一起，變成各種不協調。」以致於常被朋友提醒：「不要太過度把所有喜歡的東西穿在身上，風格看起來會很怪。」甚至還被碎唸：「哪天走在路上被拍怎麼辦？」

連俞涵。（記者潘少棠攝）連俞涵。（記者潘少棠攝）

連俞涵透露，《零日攻擊》導演蘇奕瑄有天找她，不忘特別打扮，還跟她說：「怎麼辦，今天換我了。」結果走一走鞋底居然掉了，她便到超商買黏著劑，兩人就站在路邊等鞋子黏合，隔天另一個朋友更誇張，不僅戴了墨鏡，還打了小領結，對方跟她說：「因為我怕被拍。」舉動讓她覺得很可愛，不過她也說：「大家志在做自己，不要再做一些不符合自己平常會做的事情，該穿怎樣就怎樣。」

連俞涵演出多部時代劇苦情角色，但其實她很想演喜劇，無奈說：「可是大家看到我的臉，都還是找我演悲劇，我很想演喜劇，扮醜也OK。」也因喜劇是最難演的劇種，她展現不服輸的精神說：「對，但是我很想要挑戰，幫我打開這個門，讓我也可以過去演喜劇。」

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