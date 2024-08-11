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娛樂 電視

男友非經紀人！李多慧坦言「是台灣人」 對方身分曝光

李多慧在節目開玩笑，說出男友是偶像許光漢。（翻攝自IG）李多慧在節目開玩笑，說出男友是偶像許光漢。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台後話題不斷，不過自從換隊味全龍後，掀起不少風波，一下傳出「聲勢壓過林襄」，還有一說則是韓國經紀人是男友。怎料，近日她上節目，過程中自曝男友身分了。

李多慧自曝在台有男朋友。（翻攝自YT）李多慧自曝在台有男朋友。（翻攝自YT）

李多慧上節目大玩「我有XXX，你有嗎」的遊戲，結果一開口就語出驚人，「我在台灣有男朋友，妳有嗎？」而她的對手正是前段時間，被球員男友林庭謙劈腿的小龍女芷霖，芷霖則馬上消費自己：「我男朋友有偷吃，妳有嗎？」李多慧聽完急忙求助偷吃的意思，可愛模樣讓全場笑瘋。

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遊戲結束沈玉琳詢問李多慧：「我們聽得非常清楚，你在台灣有男朋友？」李多慧則是害羞地回答：「許光漢。」讓張立東無言大喊：「她在幻想，她幻想！她用想的！竟然為了贏不擇手段。」也讓李多慧尷尬趴桌，微笑帶過。

李多慧被追問後，說出在台男友是許光漢。（翻攝自YT）李多慧被追問後，說出在台男友是許光漢。（翻攝自YT）

 

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