孫盛希認了不能沒有濾鏡！中了「金曲魔咒」 腰部拉傷沮喪喊好廢

孫盛希簽唱會（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕孫盛希今年擊敗多位勁敵勇奪金曲獎歌后，但她似乎中了金曲魔咒，透露得獎後1週內就因為練舞腰部拉傷受傷，在家裡躺了兩天，自覺「好廢」。

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孫盛希簽唱會（記者王文麟攝）

11月9日孫盛希將在台北流行音樂中心舉辦BOSE冠名贊助的「孫盛希『I』 Can’t Be Left Alone演唱會」，限量早鳥票千張完售，今（11）舉行簽票會，她談到：「北流對我是有壓力的，首次大場，舞台如何填滿、設計，還有節目安排，嘉賓邀請都很煩惱，也想知道自己狀態有沒有辦法好好掌控一切，感謝大家想看我演出，壓力滿大的，對我像是小巨蛋的感覺。」

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孫盛希簽唱會（記者王文麟攝）

雖然得到金曲歌后，但孫盛希希望自己不要被框架住，還是會拍些搞笑影片，但被問到可以素顏嗎？她老實說：「不行，還是要過一下濾鏡。」近期她拍影片用韓文叫粉絲趕快去睡覺，近乎素顏，沒想到創下相當高點閱，自己也嚇到。

談到演唱會服裝尺度，孫盛希說可以更性感、更辣，因為會搭上肢體上的表現，比較沮喪的是因為練舞又想練翹臀竟然拉傷腰部，只能慢慢復健，還好現在已可以繼續練舞，演唱會門票9月10日中午12點在udn售票網開賣。

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