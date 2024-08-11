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U:NUS情人節狂野撩粉 孫盛希助陣嗨暈了

U:NUS舉辦戶外演唱會，力邀金曲歌后孫盛希（中）擔任嘉賓。（滾石提供）U:NUS舉辦戶外演唱會，力邀金曲歌后孫盛希（中）擔任嘉賓。（滾石提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團U:NUS昨晚在台中戶外圓滿劇場舉辦演唱會，與粉絲共度七夕情人節；甫拿下金曲歌后的師姐孫盛希擔任嘉賓，與U:NUS唱跳快歌《暈嗎》，孫盛希上次才跟「九澤CP」唱過同首歌，這次跟U:NUS合作忍不住笑喊：「跟鮮肉們比較爽。」

U:NUS在七夕開唱，與歌迷共度情人節。（滾石提供）U:NUS在七夕開唱，與歌迷共度情人節。（滾石提供）

U:NUS挑戰戶外演唱會，開場輪番帥氣登場，蔡承祐露出結實腹肌，4人帶來氣勢十足的《金感情》、《榜首》、《All In》、《A-TOWN》等歌曲，台上與13位舞者熱力唱跳，揭開演唱會序幕。

U:NUS挑戰戶外演唱會，4帥輪番帥氣登場。（滾石提供）U:NUS挑戰戶外演唱會，4帥輪番帥氣登場。（滾石提供）

演唱會上，高胥崴不忘撩歌迷，嘴甜說：「你們都是我另外一半」，見到粉絲熱情舉起手機的手電筒，吳昱廷突然在台上止不住淚水，情緒非常激動。

U:NUS也介紹剛出道的師妹組合「KAXA」亮相，搶先帶來兩團攜手合作的新歌《不怕星期一》，讓歌迷驚喜不已。

當U:NUS演唱到《Honey》時，現場大螢幕出現「Kiss Cam」邊框，團員兩兩對著鏡頭耍萌擺pose，邀觀眾一起模仿互動，4人更走下舞台發送掛著手寫小卡的永生花，與歌迷慶祝七夕情人節。

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