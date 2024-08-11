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小彤受林郁婷鼓舞 痛苦化療誓言成為打癌拳擊金牌

作家小彤目前正努力抗癌。（翻攝自小彤臉書）作家小彤目前正努力抗癌。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷即使面對性別爭議紛擾，依舊堅定心志，今（11）日凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，也是台灣代表團本屆第2金。

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目前正努力抗癌的作家小彤一早也發聲：「痛苦化療中，我要成為打癌拳擊金牌。」透露自己正接受第6次化療，「剛好過半，正式進入最後6強賽了，新的副作用繼續上場，除了原先食慾不振、皮膚敏感、掉髮、嗜睡以外，整個腸胃24小時都在翻江倒海，一直噁心反胃；不吃會餓，吃了胃痛想吐，儘管少量多餐，但反胃噁心卻始終持續。」

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林郁婷（左）今（11）日凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔，勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌。（記者陳志曲攝）林郁婷（左）今（11）日凌晨在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，以5：0擊潰波蘭女將賽琳梅塔，勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌。（記者陳志曲攝）

儘管面臨化療副作用，小彤慶幸有奧運比賽轉移注意，尤其關注林郁婷，「不只因為她備受性別爭議卻依舊堅毅面對各界質疑偏見，更因為她是我姐妹淘日本舞與茶道老師鄭姵萱的學生，看林郁婷跳日本舞的嬌柔羞怯模樣，根本就是個可愛女生啊！」

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看著林郁婷承受如此巨大爭議壓力，依然挺直腰桿站在擂台上，一拳一拳打敗對手，贏得金牌，小彤忍不住熱淚盈眶：「謝謝林郁婷，您的無畏與堅毅深深鼓舞了所有人，我也會無懼艱難一拳又一拳狠狠打敗癌細胞，成為打癌拳擊金牌。」

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