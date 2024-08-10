羅時豐YT頻道爆內鬥！拆夥轉與外甥合作 香蕉發聲揭「侄子私下面」

羅時豐發聲明切割經營4年的YouTube頻道《DL.不務正YA》。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」羅時豐斜槓YouTuber翻紅成了「國民姑丈」，卻突然在昨（9日）晚宣布頻道《DL.不務正YA》更換管理團隊，440部影片將全面下架。爆出內鬥傳聞後，頻道的幕後推手製作人「侄子」張敏慎稍早發文稱「不尊重藝術創作者，我真的不能忍！」釣出「香蕉」王俊傑發聲並揭露他私下為人。

羅時豐昨晚透過臉書粉專發出聲明，大動作切割經營4年的頻道《DL.不務正YA》，不過頻道的幕後推手「侄子」張敏慎今（10日）發文稱，「我是大砲沒錯...但表裡如一的人，最討厭的就是『解釋』，很多事情我都可以忍，但『不尊重藝術創作者』…我真的不能忍！」一席話頗有弦外之音，看似意有所指與羅時豐拆夥一事。

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香蕉（右）發聲力挺侄子，盛讚對方對自己及山豬（左）尊重且不計回報。（翻攝自臉書）

如今爆發頻道內鬥拆夥，各方輿論甚囂塵上，藝人香蕉則發聲力挺張敏慎，表示尊重這件事情，在侄子對他、對逸祥、對卡古、對山豬與豬姐的互動應對上完全能感受到，盛讚對方是個真誠且不計回報的人，「善良是侄子最大的寶藏！謝謝你，有你真好，紀錄能不被下架，是最棒的流傳若因人為而遺憾，我想也盡力了，侄子愛你，真性情的朋友。」

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