挖呀挖老師登央視被拍腫了！「真面目曝光」網驚：不是同個人
黃姓幼教老師憑藉〈小小花園〉爆紅，被網友們親切暱稱為「挖呀挖老師」。（翻攝自微博）
葉姵妤／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國河北一名黃姓幼教老師去年憑藉洗腦神曲〈小小花園〉爆紅，在網路上累積不小知名度，被網友們親切稱為「挖呀挖老師」，如今當媽後的她，仍時常透過社群曬出工作日常。近日，黃老師分享自己登上央視的畫面，怎料身材被拍腫連自己都嚇到，引發網友們熱議。
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近日，黃老師透過社群分享自己登上央視的畫面，但電視裡的她似乎被拍胖了，讓她忍不住驚呼「把我拍胖80斤（約40公斤）」，而少了濾鏡的黃老師也與社群中的模樣有滿大落差，甚至凌亂的牙齒都現形了。
挖呀挖老師大方分享上央視的畫面，卻被網友酸身材。（翻攝自微博）
畫面曝光後，引來許多網友評論：「央視的鏡頭不騙人的。」、「老師你人在哪...」、「側面和正面簡直不是同一個人」、「我只能相信央視的不是你...」。
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